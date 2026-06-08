भारत ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को पारी और 300 रन से करारी शिकस्त दी। मुल्लांपुर में खेले गए मैच में भारत के 564/8 के पहाड़ से स्कोर के जवाब में अफगानिस्तान की दोनों पारियां क्रमशः 152 और 112 रन (फॉल-ऑन खेलते हुए) पर ही सिमट गई। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत साबित हुई है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की थी। मेजबान टीम से केएल राहुल (100) और शुभमन गिल (126) ने शतक लगाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पारी 58.4 ओवर में 152 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम से रहमत ने 135 गेंदों में 60 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। इसके बाद अफगानिस्तान की दूसरी पारी वाशिंगटन सुंदर की उम्दा गेंदबाजी (4/36) से जल्दी समाप्त हुई।
केएल राहुल
केएल राहुल ने लगाया अपना 12वां टेस्ट शतक
राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 12वां और अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट शतक लगाया। वह 11 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत रहमान शरीफी ने किया। अपनी पारी का तीसरा रन बनाते ही राहुल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 9,000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने 121वें मैच की 210वीं पारी में लगभग 46 की औसत से यह कारनामा किया है।
गिल
गिल ने लगाया अपना 11वां टेस्ट शतक
गिल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां और अफगान टीम के खिलाफ पहला शतक 138 गेंदों में पूरा किया। वह 177 गेंदों का सामना करते हुए 126 रन बनाकर आउट हुए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 15 चौके और एक छक्का लगाया। गिल ने राहुल (100) के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी निभाई और उसके बाद ऋषभ पंत (81) के साथ चौथे विकेट के लिए 169 रन की साझेदारी की।
गिल
गिल ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
अपने शतक के दौरान गिल ने खास उपलब्धि भी हासिल की है। दरअसल, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। उनके भारत कप्तान के तौर पर 9 मैचों की 15 पारियों में 82.76 से अधिक की औसत से 1,076 रन हो गए हैं। इस बीच उन्होंने 6 शतक और एक अर्धशतक लगाया है। वह कम से कम 1,000 रन बनाने वाले कप्तानों में सबसे बेहतर औसत वाले भारतीय हैं।
विकेट
मानव सुथार ने पहली पारी के दौरान लिए 6 विकेट
बाएं हाथ के स्पिनर सुथार ने मैच के दूसरे दिन के दौरान अब्दुल मलिक (16), रहमानुल्लाह गुरबाज (12) और अफसर जजई (3) के विकेट लिए। पहले दिन अपनी फिरकी से प्रभाव छोड़ने वाले सुथार ने दूसरे दिन के पहले सत्र में शराफुद्दीन अशरफ (11), रहमत शाह (60) और मोहम्मद सलीम साफी (0) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने 22 ओवर में 33 रन देते हुए ये 6 सफलताएं हासिल की। अफगानिस्तान की दूसरी पारी में उन्होंने एक विकेट लिया।
रिकॉर्ड्स
सुथार ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
सुथार अपने टेस्ट करियर के पहले मैच पर 5 विकेट हॉल लेने वाले कुल 10वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। स्पिनरों में वह डेब्यू में ऐसा कारनामा करने वाले 7वें भारतीय बने हैं। इसके अलावा 23 साल के सुथार अब डेब्यू टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में शुमार हुए। डेब्यू करते हुए उनसे बेहतर प्रदर्शन सिर्फ नरेंद्र हिरवानी (8/61 और 8/75 बनाम वेस्टइंडीज, 1988) ने किया था।
जानकारी
भारत ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत
इससे पहले टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी जीत पारी और 272 रन से वेस्टइंडीज के खिलाफ (2018) थी। इस सूची की तीसरी सबसे बड़ी जीत भी अफगानिस्तान के ही खिलाफ (पारी और 262 रन) आई थी।
सलीम
सलीम ने लिए 6 विकेट
मोहम्मद सलीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (24), साई सुदर्शन (81), शुभमन गिल (126), ध्रुव जुरेल (19), मानव सुथार (28) और मोहम्मद सिराज (22) को अपना शिकार बनाया। मैच के पहले दिन सलीम ने 2 विकेट लिए थे। दूसरे दिन के इस खिलाड़ी ने 4 विकेट चटकाए। उन्होंने भारत की पहली पारी में 27 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 140 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.20 की रही।