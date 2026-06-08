भारत ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा

इस तरह से जीती भारतीय टीम

भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की थी। मेजबान टीम से केएल राहुल (100) और शुभमन गिल (126) ने शतक लगाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पारी 58.4 ओवर में 152 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम से रहमत ने 135 गेंदों में 60 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। इसके बाद अफगानिस्तान की दूसरी पारी वाशिंगटन सुंदर की उम्दा गेंदबाजी (4/36) से जल्दी समाप्त हुई।