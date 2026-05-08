श्रेयस अय्यर हो सकते हैं भारतीय वनडे और टी-20 टीम के कप्तान- रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) टी-20 और वनडे क्रिकेट के लिए एक ही कप्तान नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। अजित अगरकर की चयन समिति के सूत्रों के अनुसार, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार अच्छे प्रदर्शन के आधार पर श्रेयस अय्यर की टी-20 टीम में वापसी हो सकती है। सूर्यकुमार यादव की जगह वो कप्तान बन सकते हैं। बोर्ड की इच्छा है कि दोनों प्रारूपों में एक ही कप्तान हो, इसलिए उन्हें दोनों जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

बयान BCCI के सूत्र ने कही ये बात NDTV से बात करते हुए BCCI के एक सूत्र ने कहा, "नई टी-20 टीम की घोषणा में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम ऐसे खिलाड़ी पर विचार कर रहे हैं जो टी-20 और वनडे दोनों टीमों की कप्तानी कर सके। हमारा ध्यान दोनों प्रारूपों पर है। BCCI युवा प्रतिभाओं को मौका देने के साथ अनुभवी खिलाड़ियों को भी अवसर देना चाहता है। श्रेयस ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है, उनकी चोटें दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं।"

दावेदार श्रेयस हैं प्रबल दावेदार सूत्र ने आगे कहा, "इस साल श्रेयस अपनी IPL फ्रेंचाइजी की कप्तानी काफी साहस और समर्पण के साथ की है। हां, वह सफेद गेंद के कप्तान पद के शीर्ष दावेदार हैं। सूर्यकुमार हमारे विश्व कप विजेता कप्तान रहे हैं और उनके योगदान को भी सम्मान मिलेगा।" सूत्र ने साथ ही संकेत दिया कि प्रबंधन सूर्यकुमार के प्रभाव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करेगा। टी-20 टीम के कप्तान का प्रदर्शन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए इस संस्करण बेहद खराब रहा है।

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कप्तान चोट के कारण काफी परेशान रहे हैं सूर्यकुमार सूर्यकुमार जुलाई 2024 से भारत की टी-20 टीम के कप्तान हैं। हालांकि, उनका प्रदर्शन लगातार अस्थिर रहा है और इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी उन्होंने कुछ ही अच्छे प्रदर्शन किए थे। वह लंबे समय से कलाई की चोट से जूझ रहे हैं। IPL 2025 और 2026 टी-20 विश्व कप के दौरान उन्होंने दर्द और असहजता के बावजूद खेला और कई बार दाहिनी कलाई पर भारी टेपिंग के साथ मैदान में उतरे थे।

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