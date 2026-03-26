भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू सीजन के कार्यक्रम का ऐलान, जानिए कब और कहां होंगे मुकाबले
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम के 2026-27 घरेलू सीजन का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार का सीजन काफी व्यस्त और रोमांचक रहने वाला है, जहां वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भारत दौरे पर आएंगी। इस दौरान कुल 17 शहरों में 22 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे देशभर के क्रिकेट प्रेमियों को शानदार मुकाबले देखने का मौका मिलेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर में शुरू होने वाली सीरीज से इसका आगाज होगा।
सीरीज
ये टीमें खेलगी भारत में सीरीज
भारतीय टीम सबसे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद दिसंबर 2026 में श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आएगी, जहां 3 वनडे और 3 टी-20 मुकाबले होंगे। नए साल की शुरुआत में जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। वहीं, सीजन का अंत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रतिष्ठित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से होगा, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से होगी।