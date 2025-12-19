भारत ने आखिरी टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीती सीरीज, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ। पहले विकेट के लिए अभिषेक शर्मा (34) और संजू सैमसन (37) ने 63 रन जोड़ दिए। इसके बाद तिलक वर्मा (73) और हार्दिक पांड्या (63) ने धमाकेदार पारियां खेली और टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी पारी क्विंटन डिकॉक (65) ने खेली। वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए।

उपलब्धि संजू सैमसन ने हासिल की ये उपलब्धि सैमसन ने अपनी 37 रन की पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में 8,000 रन और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,000 रन पूरे किए। सैमसन भारत के लिए 1,000 रन पूरे करने वाले 14वें खिलाड़ी बने हैं। टी-20 क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 319 मैचों की 303 पारियों में 8,033 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 51 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 1,032 रन बनाए हैं।

रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक ने जड़ा दूसरा अर्धशतक तिलक ने मैच में 42 गेंदों का सामना किया और 73 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 173.81 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और प्रोटियाज टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। अब तक उन्होंने 40 मैच खेल लिए हैं, जिसकी 37 पारियों में 49.25 की औसत और 143.97 की स्ट्राइक रेट से 1,182 रन बनाने में सफल रहे हैं।

धमाकेदार हार्दिक ने खेली धमाकेदार पारी हार्दिक ने 25 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 252 की रही। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की ओर से लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। इस दौरान उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन भी पूरे किए। इस खिलाड़ी ने तिलक के साथ मिलकर 44 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई।

पारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय हार्दिक भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बने। उन्होंने अब तक 124 मुकाबले खेले हैं और इसकी 97 पारियों में 28.60 की औसत और 143.51 की स्ट्राइक रेट से 2,002 रन बनाए हैं। भारत के लिए उनसे ज्यादा रन सिर्फ केएल राहुल (2,265), सूर्यकुमार यादव (2,788), विराट कोहली (4,188) और रोहित शर्मा (4,231) के हैं। हार्दिक ने अब तक 7 अर्धशतक जड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने दूसरा अर्धशतक लगाया।

तेज युवराज सिंह के नाम दर्ज है भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक भारत के लिए इस प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम दर्ज है। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ डरबन के मैदान पर 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस सूची में पहले स्थान पर नेपाल क्रिकेट टीम के दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं। उन्होंने साल 2023 में मंगोलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 9 गेदों में अर्धशतक जड़ युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा था।