भारत ने न्यूजीलैंड को लगातार तीसरे टी-20 में हराया, सीरीज में ली अजेय बढ़त 

मिचेल ने 52 गेंदों का सामना किया और नाबाद 89 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 171.15 की रही।

ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां अर्धशतक रहा। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना दूसरा पचासा लगाया।

मिचेल ने इस पारी के दौरान 2,000 रन भी पूरे किए। उन्होंने 107 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 93 पारियों में 27.80 की औसत से 2,002 रन बनाने में सफल रहे हैं।