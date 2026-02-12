भारतीय टीम ने रचा इतिहास, टी-20 विश्व कप में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम भारत को संजू सैमसन (22) और किशन (61) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। इसके बाद तिलक वर्मा (25), शिवम दुबे (23) और पांड्या (52) ने मिलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 4 विकेट लिए। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए लौरेन स्टीनकैंप (29) और जान फ्राइलिंक (22) ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। इसके बाद निरंतर गिर रहे विकेटों के बीच नामीबिया की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

जानकारी रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत टी-20 विश्व कप में यह रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने 2012 के संस्करण में इंग्लैंड को 90 रन से हराया था।

किशन किशन ने रचा इतिहास पारी की शुरुआत करने आए किशन ने 24 गेंदों में 61 रन बनाए। वह टी-20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। बता दें कि टी-20 विश्व कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन की पारी खेली थी। 2024 में खेले गए पिछले संस्करण में ऋषभ पंत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 42 रन बनाए थे।

अन्य रिकॉर्ड्स किशन ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स किशन टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारत से चौथे सबसे तेज अर्धशतक (20 गेंद) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उनसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह, केएल राहुल और रोहित शर्मा ऐसा कर चुके हैं। किशन अब टी-20 विश्व कप में पावरप्ले के दौरान ही अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। बता दें कि रोहित (51* बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024) और केएल राहुल (50 बनाम स्कॉटलैंड, 2021) ऐसा कर चुके थे।

पांड्या पांड्या ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन, बने प्लेयर ऑफ द मैच भारत ने जब 120 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब पांड्या क्रीज पर आए। उन्होंने नामीबिया की कम अनुभवी गेंदबाजी के सामने आकर्षक शॉट लगाए। अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय ऑलराउंडर ने 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 28 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 4 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन देते हुए 2 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

गेंदबाजी गेरहार्ड इरास्मस ने भारत के खिलाफ लिए 4 विकेट क्रिकबज के अनुसार, इरास्मस टी-20 विश्व कप में 4 विकेट लेने वाले चौथे कप्तान बने। उनसे पहले अफगानिस्तान के राशिद खान, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, और ओमान के जीशान मकसूद ऐसा कर चुके हैं। दिलचस्प रूप से राशिद ने 2 बार (4/17 बनाम न्यूजीलैंड, और 4/23 बनाम बांग्लादेश 2024) ऐसा किया है। बता दें कि विटोरी ने भारत के खिलाफ (4/20, 2007) और जीशान मकसूद ने पापुआ एंड न्यू गिनी (4/20, 2021) के खिलाफ ऐसा किया था।

स्कोर भारत ने टी-20 विश्व कप में अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम ने अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 2007 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ (218/4) आया था। उस मैच में पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। इसके बाद भारतीय टीम का दूसरा सर्वोच्च स्कोर 2021 के संस्करण में अफगानिस्तान के खिलाफ (210/2) आया था। भारत का टी-20 विश्व कप में 200+ रन का अन्य स्कोर (205/5 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024) है।

अर्शदीप अर्शदीप ने 250 टी-20 विकेट पूरे किए अर्शदीप ने टी-20 क्रिकेट करियर के अपने 250 विकेट पूरे किए। नामीबिया के सलामी बल्लेबाज जान फ्राइलिंक उनका 250वां शिकार बने। अर्शदीप ने अपने 188वें मैच में 250 टी-20 विकेट पूरे किए। इस बीच उनकी गेंदबाजी औसत 22 से कम है। उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। क्रिकइंफो के मुताबिक, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज 250 टी-20 विकेट पूरे करने वाले 75वें खिलाड़ी बन गए।