ईशान किशन ने रचा इतिहास, टी-20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मैच में नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 61 रन की आक्रामक पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 8वां अर्धशतक साबित हुआ। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते भारत ने पावरप्ले के बाद 86/1 का स्कोर बनाया। इसके साथ ही वह टी-20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही किशन की पारी भारत से पारी की शुरुआत करने आए किशन अच्छी लय में नजर आए। उन्होंने पारी का छठा ओवर करने आए जे जे स्मिट की जमकर खबर ली और उस ओवर में लगातार 4 छक्के और एक चौका लगाया। इस बीच उन्होंने 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 24 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए।

विकेटकीपर टी-20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने 2007 में पहली बार टी-20 विश्व कप खेला गया था। दिलचस्प रूप से इस टूर्नामेंट के इतिहास में किशन से पहले किसी भी भारतीय विकेटकीपर ने अर्धशतक नहीं लगाया था। टी-20 विश्व कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन की पारी खेली थी। 2024 में खेले गए पिछले संस्करण में ऋषभ पंत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 42 रन बनाए थे।

अन्य रिकॉर्ड्स किशन ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स किशन टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारत से चौथे सबसे तेज अर्धशतक (20 गेंद) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उनसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह, केएल राहुल और रोहित शर्मा ऐसा कर चुके हैं। किशन अब टी-20 विश्व कप में पावरप्ले के दौरान ही अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। बता दें कि रोहित (51* बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024) और केएल राहुल (50 बनाम स्कॉटलैंड, 2021) ऐसा कर चुके थे।

