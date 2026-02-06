भारत ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार जीता अंडर-19 विश्व कप का खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स 

अंडर-19 विश्व कप फाइनल में भारतीय अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड अंडर-19 टीम को 100 रन से हराकर छठी बार विश्व कप का खिताब जीता। इससे पहले भारत ने साल 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर-19 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 411/9 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 311/9 का स्कोर ही बना पाई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की धमाकेदार पारी खेली। कप्तान आयुष म्हात्रे के बल्ले से 53 रन निकले। इंग्लैंड के लिए जेम्स मिंटो ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 311 रन पर रोक दिया। इंग्लैंड के लिए कालेब फाल्कनर ने 115 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

शतक ऐसी रही वैभव की पारी भारतीय टीम को पहला झटका 20 रन पर लगा था। आरोन जॉर्ज केवल 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वैभव ने कप्तान आयुष के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 90 गेंदों में 142 रन की साझेदारी हुई। वैभव ने वेदांत त्रिवेदी के साथ 38 गेंदों में 89 रन जोड़े। इस बल्लेबाज ने 79 गेंदों का सामना किया और 175 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 15 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 221.52 की रही।

Advertisement

रिकॉर्ड वैभव ने छक्कों का ये रिकॉर्ड किया अपने नाम वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह अंडर-19 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस और फिन एलन का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन दोनों खिलाड़ियों ने 18-18 छक्के लगाए थे। वैभव के अब अंडर-19 विश्व कप में 30 छक्के हो गए हैं। इसके अलावा वह अंडर-19 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज भी बने हैं।

Advertisement

फाइनल फाइनल मुकाबले में सबसे तेज शतक वैभव ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। वैभव के अलावा अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में भारत की ओर से सिर्फ 2 और बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है। ये खिलाड़ी मनजोत कालरा और उन्मुक्त चन्द हैं। वहीं, टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक वैभव के नाम आया है। ऑस्ट्रेलिया के विल मलाज्चुक ने जापान के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों में शतक लगाया था। वह इस सूची में पहले स्थान पर हैं।

बाबर वैभव ने तोड़ा बाबर आजम का रिकॉर्ड 14 साल 316 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम था, जिन्होंने 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 साल 92 दिन की उम्र में शतक लगाया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने अपनी पारी में 15 छक्के जड़े, जो यूथ वनडे क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं।

अन्य वैभव ने ये रिकॉर्ड्स भी किए अपने नाम वैभव ने अंडर-19 विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में 175 रन की पारी खेली। यह किसी भी अंडर-19 विश्व कप प्लेऑफ मैच का पहला 150+ स्कोर है। इससे पहले सबसे बड़ा स्कोर 2014 के क्वार्टरफाइनल में निकोलस पूरन का (143 रन) था। यह भारत के लिए यूथ वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। इससे बड़ा स्कोर (177 रन) सिर्फ अंबाती रायडू ने 2002 में इंग्लैंड अंडर-19 टीम के खिलाफ बनाया था।

कप्तानी आयुष की अर्धशतकीय पारी पर एक नजर आयुष ने 51 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 103.92 की रही। इस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे मुकाबले में अर्धशतक जड़ा। सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने 59 गेंदों का सामना कर 62 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 105.08 की रही थी।