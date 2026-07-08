अभिषेक शर्मा इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 09:59 pm Jul 08, 202609:59 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए और 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल रहा। हालांकि, इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसे में आइए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।