टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए और 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल रहा। हालांकि, इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसे में आइए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा (28 छक्के)
अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2025 में खेला था। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ सिर्फ 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 पारियों में 28 छक्के जड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 44.44 की शानदार औसत और 211.64 की स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाए हैं। अभिषेक के बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।
#2
हार्दिक पांड्या (27 छक्के)
चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2017 में खेला था। अब तक उन्होंने इस टीम के खिलाफ 21 मुकाबले खेले हैं और इनकी 19 पारियों में 27 छक्के जड़े हैं। हार्दिक ने 29.40 की औसत और 151.54 की स्ट्राइक रेट से 441 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63 रन है।
#3
विराट कोहली (19 छक्के)
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 21 मुकाबलों की 21 पारियों में 19 छक्के जड़े थे। उनके बल्ले से 38.11 की औसत और 135 की स्ट्राइक रेट से 648 रन निकले थे। 5 अर्धशतक के साथ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 80 रन था।
#4
रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव (18-18 छक्के)
भारत को 2 विश्व कप जीता चुके पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। सूर्यकुमार ने 14 मैचों की 13 पारियों में 18 छक्के लगाए हैं। उनके बल्ले से 27.69 की औसत और 172.24 की स्ट्राइक रेट से 360 रन निकले हैं। इस प्रारूप से संन्यास ले चुके रोहित ने 16 मैचों की 15 पारियों में 18 छक्के लगाए। उन्होंने 35.92 की औसत और 139.82 की स्ट्राइक रेट से 467 रन बनाए थे।