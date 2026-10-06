न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की वनडे और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी होगी। टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इंडिया-A टीम की भी घोषणा की गई है। अपना आखिरी मुकाबला साल 2022 में खेलने वाले भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी हुई है।
टीम
ऐसी है पूरी भारतीय टीम
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।
जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं। वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वह अभी चोटिल होने के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं।
वहीं, रवि बिश्नोई टीम से बाहर हो गए हैं।
करियर
भुवनेश्वर के टी-20 करियर पर एक नजर
भुवनेश्वर ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2012 में खेला था। उन्होंने अब तक 87 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 23.10 की औसत और 6.96 की इकॉनमी रेट से 90 विकेट लेने में सफल रहे हैं।
उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/4 का रहा है।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में इस खिलाड़ी ने 16 मैचों में 28 विकेट लिए थे।
मुकाबला
कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले?
सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर को इसी मैदान पर होगा।
इसके बाद तीसरा मैच 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा। चौथा मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा।
सीरीज का आखिरी मैच 1 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा।
इसके बाद 4 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी। इस सीरीज में भी 5 मुकाबले होंगे।
इंडिया-A
ऐसी है इंडिया-A की टीम
चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड-A के खिलाफ होने वाले 3 बहुदिवसीय मुकाबलों के लिए मजबूत 15 सदस्यीय इंडिया-A टीम का ऐलान किया है।
ध्रुव जुरेल को टीम का कप्तान बनाया गया है। मुकेश कुमार और आकाश दीप इस सीरीज में नजर आएंगे।
ऐसी है इंडिया-A की टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, आकीब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़ और मुकेश कुमार।