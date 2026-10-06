न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी 

भुवनेश्वर ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2012 में खेला था। उन्होंने अब तक 87 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 23.10 की औसत और 6.96 की इकॉनमी रेट से 90 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/4 का रहा है।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में इस खिलाड़ी ने 16 मैचों में 28 विकेट लिए थे।