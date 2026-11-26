दूसरे टेस्ट की पिच को लेकर क्यूरेटर जेडेन ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि पिच तैयार करने के दौरान कुछ दिक्कतें आई थीं।

जेडेन ने कहा, "पिच तैयार करते समय कुछ चीजें हमारी योजना के मुताबिक नहीं हुईं। इसलिए पहले टेस्ट की पिच को इसके लिए आधार नहीं माना जाना चाहिए।"

क्यूरेटर ने यह भी बताया कि इस बार पिच तैयार करने के दौरान मौसम की परिस्थितियों ने उनके काम को किस तरह प्रभावित किया।