आकाश ने ऑलराउंडर जडेजा के लिए अपने बयान में कहा, "दूसरी बात इस मुकाबले में जडेजा को मौका देना चाहिए और सुंदर को बाहर बैठाना चाहिए। जडेजा को पिछले मैच में भी खेलना चाहिए था। टेस्ट या प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अगर आपको विकेट लेने वाला गेंदबाज चुनना है तो उसका औसत कम से कम हर मैच में 4 विकेट लेने का होना चाहिए।"

जडेजा बल्लेबाजी से भी टेस्ट क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन करते आए हैं।