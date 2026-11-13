चौथे वनडे में भारत को मिली करारी हार (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

न्यूजीलैंड के खिलाफ इन वनडे मैचों में भारतीय पारी 100 से कम पर सिमट गई

लेखन अंकित पसबोला 03:52 pm Nov 13, 202603:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 244 रन से करारी हार मिली। बे ओवल के मैदान पर मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विल यंग के शतक (125) की मदद से 333 रन का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 89 रन पर ही सिमट गई। इस बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ उन वनडे पारियों के बारे में जानते हैं, जिनमें भारतीय टीम 100 से कम रन ही बना सकी है।