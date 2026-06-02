IPL के इतिहास में इन चुनिंदा खिलाड़ियों ने जीते हैं लगातार 3 खिताब
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का खिताब रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने नाम किया। लगातार दूसरे सीजन में RCB ने अपने अभियान का समापन खिताबी जीत के साथ किया। RCB की टीम में मौजूद रहे सुयश शर्मा और फिल सॉल्ट के यह लगातार तीसरे खिताब साबित हुए। इस बीच IPL के इतिहास में लगातार 3 खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
कर्ण शर्मा (2016-2018)
लेग स्पिनर कर्ण शर्मा खिताबी जीत की हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विजयी अभियान में 5 मैच खेले थे, जिसमें वह कोई विकेट नहीं ले सके थे। 2017 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से खेलते हुए 9 मैचों में उन्होंने 16.46 की औसत से 13 विकेट चटकाए थे। 2018 में मुंबई इंडियंस (MI) विजेता बनी थी। उस सीजन में कर्ण ने 6 मैच में 4 विकेट लिए थे।
#2
फिल सॉल्ट (2024-26)
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सॉल्ट 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेले थे। इसके बाद 2025 और 2026 में RCB का हिस्सा रहे हैं। सॉल्ट ने 2024 सीजन में 12 पारियों में 39.54 की औसत और 182.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 435 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे। 2025 में उन्होंने 33.58 की औसत से 403 रन बनाए। 2026 के सीजन में सॉल्ट ने 6 पारियों में 202 रन बनाए।
#3
सुयश शर्मा (2024-26)
लेग स्पिनर सुयश भी 2024 में KKR की ओर से खिताब जीते और पिछले 2 सीजन से RCB का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2024 में उन्होंने KKR की ओर से 2 मैच खेले थे, जिसमें वह कोई विकेट नहीं ले सके थे। 2025 में RCB के विजयी अभियान में उन्होंने 14 मैचों में खेलते हुए 8 विकेट चटकाए थे। IPL 2026 में इस गेंदबाज ने 12 मुकाबलों में 9 सफलताएं हासिल की।