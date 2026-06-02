IPL 2026 में इन गेंदबाजों ने 8 से कम की इकॉनमी रेट से की गेंदबाजी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कई मैचों में टीमों ने 200 रन से अधिक के स्कोर बनाए। इस सीजन में 3 बल्लेबाजों ने 700 से अधिक रन का आंकड़ा पार किया। 2026 में बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे तो दूसरी तरफ गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए। रनों के अंबार के बीच कुछ चुनिंदा गेंदबाजों ने इस सीजन में 8 से कम की इकॉनमी रेट (कम से कम 10 मैच) से गेंदबाजी की। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 सुनील नरेन (6.65) इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सुनील नरेन सबसे किफायती गेंदबाज रहे। उन्होंने 13 मुकाबलों में 22.60 की औसत से 15 विकेट झटके। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6.65 की रही। नरेन ने MI के खिलाफ मैच में कसी हुई गेंदबाजी की थी। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 13 रन देते हुए एक विकेट लिया। इस बीच उन्होंने 16 डॉट गेंदें डालीं। उस मैच में उनकी इकॉनमी रेट 3.20 की रही थी।

#2 जेसन होल्डर (7.57) GT के ऑलराउंडर जेसन होल्डर के लिए गेंदबाजी में यह सीजन शानदार रहा। इस बार उन्हें 11 मैचों में खेलने का मौका मिला, जिसमें 17.05 की औसत और 7.56 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट लिए। पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच के दौरान उन्होंने 24 रन देते हुए 4 विकेट लिए। यह उनका IPL में शानदार प्रदर्शन साबित हुआ। उनकी टीम GT इस सीजन में उपविजेता रही।

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