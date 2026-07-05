महिला टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

हेड-टू-हेड

दोनों टीमों के बीच टक्कर का रहा है मुकाबला

दोनों टीमों के बीच अब तक 44 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 23 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है और इंग्लैंड 21 मुकाबले (सुपर ओवर सहित) जीतने में सफल रही है। इंग्लैंड ने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 17 मैचों में से 11 में जीत हासिल की है और केवल 6 में हार का सामना किया है। लॉर्ड्स में दोनों टीमों के बीच एकमात्र मुकाबला जुलाई 2023 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी।