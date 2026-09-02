ICC टेस्ट रैंकिंग: देवदत्त पडिक्कल ने लगाई 5 पायदान की छलांग, शुभमन गिल को हुआ नुकसान

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 840 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 856 अंको के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं।

कोलंबो में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में चार विकेट लेने के बाद श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो 4 पायदान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर पहुँच गए हैं।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन 6 पायदान ऊपर चढ़कर कुल 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।