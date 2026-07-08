ICC टी-20 रैंकिंग: श्रेयस अय्यर ने लगाई 425 पायदान की छलांग, शीर्ष पर बरकरार ईशान किशन

अय्यर

अय्यर ने लगाई बड़ी छलांग

दरअसल, अय्यर की लम्बे अंतराल के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी हुई थी। उन्हें भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर अब 425 रेटिंग अंको के साथ 93वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 में अर्धशतक (68) लगाया था। इसके बाद दूसरे और तीसरे टी-20 में उन्होंने क्रमशः 37 और 5 रन बनाए थे। शीर्ष पर मौजूद ईशान (897) पहले और अभिषेक शर्मा (881) दूसरे स्थान पर हैं।