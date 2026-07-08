ICC टी-20 रैंकिंग: श्रेयस अय्यर ने लगाई 425 पायदान की छलांग, शीर्ष पर बरकरार ईशान किशन
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी-20 प्रारूप में ताजा रैंकिंग जारी है, जिसमें ईशान किशन शीर्ष पर बरकरार हैं। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 425 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में रन बनाए थे। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल शीर्ष-10 बल्लेबाजों में शामिल हुए हैं। इसके अलावा शीर्ष बल्लेबाजों की रैंकिंग में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं।
अय्यर
अय्यर ने लगाई बड़ी छलांग
दरअसल, अय्यर की लम्बे अंतराल के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी हुई थी। उन्हें भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर अब 425 रेटिंग अंको के साथ 93वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 में अर्धशतक (68) लगाया था। इसके बाद दूसरे और तीसरे टी-20 में उन्होंने क्रमशः 37 और 5 रन बनाए थे। शीर्ष पर मौजूद ईशान (897) पहले और अभिषेक शर्मा (881) दूसरे स्थान पर हैं।
नुकसान
वरुण चक्रवर्ती को हुआ नुकसान
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजों की रैंकिंग में 2 पायदान का नुकसान हुआ है। वह अब 697 रेटिंग अंको के साथ 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अब तक खराब प्रदर्शन किया है। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया था, जबकि नॉटिंघम में वह कोई विकेट नहीं ले सके। जसप्रीत बुमराह 2 पायदान के नुकसान के बाद 8वें स्थान पर पहुंचे हैं।
इंग्लैंड
जैकब बेथेल 8वें स्थान पर पहुंचे
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों के बाद फिलहाल 2-0 से अजेय बढ़त बनाई हुई है। बेथेल ने इंग्लैंड के दूसरी टी-20 मैच को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 46 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाए थे। उन्होंने सीरीज के तीसरे टी-20 में 13 रन बनाए थे। अब बेथेल रैंकिंग में 708 रेटिंग अंको के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों को भी हुआ फायदा
सैम कर्रन ने दूसरे मैच में 3 विकेट लिए और तीसरे मैच में इंग्लैंड की शानदार जीत में नाबाद 41 रन बनाए थे। इससे वह बल्लेबाजी रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर चढ़कर 108वें स्थान पर और गेंदबाजी रैंकिंग में भी उतने ही पायदान ऊपर चढ़कर 71वें नंबर पर पहुंच गए। वह ऑलराउंडर रैंकिंग में 6 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 13वें नंबर पर आ गए हैं। आदिल राशिद तीसरी रैंक वाले गेंदबाज बने हैं।