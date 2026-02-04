ICC टी-20 रैंकिंग: ईशान किशन ने लगाई बड़ी छलांग, सूर्यकुमार को भी हुआ फायदा

किशन ईशान किशन 32वें स्थान पर पहुंचे किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में 4 पारियों में 53.75 की औसत और 231.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 251 रन बनाए थे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के आखिरी टी-20 मैच में तेज शतक (103) भी लगाया था। भारतीय टीम ने सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया था। किशन के अब 584 रेटिंग अंक हो गए हैं। वह बल्लेबाजों की रैंकिंग में 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

सूर्यकुमार सूर्यकुमार छठे स्थान पर पहुंचे सूर्यकुमार न्यूजीलैंड के खिलाफ सम्पन्न हुई टी-20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। भारतीय कप्तान ने 5 पारियों में 80.66 की औसत और 196.74 की स्ट्राइक रेट के साथ 242 रन बनाए थे। इस बीच उनके बल्ले से 2 अर्धशतकीय पारियां भी निकली थी। वह अब 728 रेटिंग अंक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा (917) शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं, तिलक वर्मा चौथा स्थान पर हैं।

बल्लेबाज इन बल्लेबाजों को भी हुआ फायदा ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 16 पायदान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वह पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में खेले थे। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक (15 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर) को भी फायदा हुआ है। प्रोटियाज टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (42 पायदान ऊपर चढ़कर 40वें स्थान पर) ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की इसी सूची में बड़ी छलांग लगाई है।

