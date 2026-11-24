पीटीआई के मुताबिक, गेंद पर लार लगाने के प्रतिबंध को लेकर ICC अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है।

यह प्रतिबंध पहली बार 2020 में कोरोना के दौरान खिलाड़ियों और अधिकारियों को संक्रमण से बचाने के लिए लगाया गया था।

बाद में ICC ने इसे स्थायी कर दिया। यह फैसला मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के क्रिकेट नियमों के भी अनुरूप है।

MCC के नियमों के मुताबिक, गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है।