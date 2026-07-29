ICC रैंकिंग: शुभमन गिल वनडे में बने नंबर-1 बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी को टी-20 में हुआ फायदा

पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले जस्टिन ग्रीव्स ने गेंदबाजों रैंकिंग में 21 स्थान की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया।

वह ऑलराउंडरों की रैंकिंग में 8 पायदान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर पहुंच गए।

उनके साथी खिलाड़ी जेडन सील्स (5 पायदान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर) और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास (9 पायदान ऊपर चढ़कर 17वें स्थान पर) ने भी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में सुधार किया।