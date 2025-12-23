दीप्ति शर्मा टी-20 में नंबर-1 गेंदबाज बनी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ICC रैंकिंग: दीप्ति शर्मा टी-20 में नंबर-1 गेंदबाज बनी, स्मृति मंधाना को वनडे में हुआ नुकसान

लेखन अंकित पसबोला 02:52 pm Dec 23, 202502:52 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को फायदा पहुंचा है। दरअसल, दीप्ति ने अपने करियर में पहली बार टी-20 गेंदबाजों में पहला स्थान हासिल किया है। वह हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में खेलते हुए नजर आई थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। उन्होंने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।