ICC रैंकिंग: दीप्ति शर्मा टी-20 में नंबर-1 गेंदबाज बनी, स्मृति मंधाना को वनडे में हुआ नुकसान
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को फायदा पहुंचा है। दरअसल, दीप्ति ने अपने करियर में पहली बार टी-20 गेंदबाजों में पहला स्थान हासिल किया है। वह हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में खेलते हुए नजर आई थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। उन्होंने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाज
दीप्ति ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को पीछे छोड़ा
दीप्ति ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी-20 मैच में 1 विकेट लिया था। उनके अब 737 रेटिंग अंक हो गए हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड दूसरे स्थान पर खिसक गई है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज के 736 अंक हैं। पाकिस्तान की सादिया इकबाल 731 अंक के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। शीर्ष-10 गेंदबाजों में दीप्ति के अलावा कोई अन्य भारतीय नहीं हैं। रेणुका सिंह ठाकुर 3 पायदान के नुकसान के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गई है।
बल्लेबाजी
जेमिमा रोड्रिगेज शीर्ष-10 में लौटी
जेमिमा रोड्रिगेज को टी-20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह 5 स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गई हैं। रोड्रिगेज ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद अर्धशतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। उन्होंने नाबाद 64 रन बनाए और भारत ने 8 विकेट से मैच जीता था। वह टी-20 बल्लेबाजों में शीर्ष-10 में शामिल हो गईं। बता दें कि मंधाना तीसरे और शफाली वर्मा 10वें स्थान पर मौजूद हैं।