ICC रैंकिंग: ईशान किशन बने नंबर-1 टी-20 बल्लेबाज, ट्रेविस हेड टेस्ट में शीर्ष पर पहुंचे

हेड

ट्रेविस हेड टेस्ट में बने नंबर-1

इंग्लैंड के जो रूट को टेस्ट रैंकिंग में नुकसान हुआ है और हेड शीर्ष रैंक बल्लेबाज बने हैं। हेड के अब 853 रेटिंग अंक हो गए हैं, जबकि हैरी ब्रूक 852 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर हैं। रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उनके 840 रेटिंग अंक हैं। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र 2 पायदान के फायदे के साथ 7वें स्थान पर पहुंचे हैं। वहीं, मिचेल 5 पायदान की छलांग से 11वें स्थान पर हैं।