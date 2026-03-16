ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: साहिबजादा फरहान और अरुंधति रेड्डी फरवरी 2026 के लिए हुए नामांकित

फरहान टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे फरहान भले ही पाकिस्तानी टीम का इस टी-20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन हो, लेकिन उनके सलामी बल्लेबाज फरहान ने बल्ले से कमाल किया था। फरहान ने टी-20 विश्व कप 2026 में 7 मैच खेले, जिसकी 6 पारियों में 76.60 की औसत और 160.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 383 रन बनाए। उन्होंने 2 शतक भी अपने नाम किए। उन्होंने एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था।

जैक्स जैक्स की बदौलत सेमीफाइनल तक पहुंची थी इंग्लिश टीम इंग्लैंड के विल जैक्स ने एक टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच (4) जीतने के शेन वॉटसन के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। बीते संस्करण में उन्होंने मैच फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई और 8 पारियों में 56.50 की औसत और 176.56 की स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 21.66 की औसत से 9 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने 9.75 की इकॉनमी रेट से रन खर्च किए थे।

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