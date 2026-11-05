ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: अक्टूबर के लिए दीप्ति शर्मा हुई नामांकित

मोस्तारी ने अक्टूबर में इतिहास रच दिया था। उन्होंने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था।

उन्होंने महज 134 गेंदों पर शानदार 118 रनों की पारी खेली।

सदरलैंड ने अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था।

सीरीज में उन्होंने 74* और 25* रन की पारियां खेली थी। गेंदबाजी में उन्होंने कुल 6 विकेट लिए थे।