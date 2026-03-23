ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: फरवरी के लिए अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान ने जीते पुरस्कार

रेड्डी फरवरी में रेड्डी ने किया था उम्दा प्रदर्शन भारतीय तेज गेंदबाज रेड्डी ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 10.87 की औसत और 7.25 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट लिए थे। उनका प्रदर्शन क्रमशः 4/22, 2/30 और 2/35 रहा था। उनकी बदौलत भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। रेड्डी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पाकिस्तान की फतिमा सना और श्रीलंका की हर्षिता समरविक्रमा को पीछे छोड़ा था।

बयान इस सम्मान के मेरे लिए बहुत मायने- रेड्डी रेड्डी ने इस सम्मान के बाद अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा, "ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए सचमुच एक सम्मान की बात है, और यह जानकर और भी खास लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में टी-20 सीरीज जीतने में अपना योगदान दे पाई। ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना कभी आसान नहीं होता, जिससे यह अवॉर्ड मेरे लिए और भी ज्यादा मायने रखता है।"

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फरहान टी-20 विश्व कप में ऐसा रहा था फरहान का प्रदर्शन भले ही पाकिस्तानी टीम का इस टी-20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन हो, लेकिन उनके सलामी बल्लेबाज फरहान ने बल्ले से कमाल किया था। फरहान ने टी-20 विश्व कप 2026 में 7 मैच खेले, जिसकी 6 पारियों में 76.60 की औसत और 160.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 383 रन बनाए। उन्होंने 2 शतक भी अपने नाम किए। उन्होंने एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था।

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