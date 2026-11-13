चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन किया जाएगा (फाइल तस्वीर)

ICC ने 2032-35 चक्र का कार्यक्रम तैयार किया, 4 सालों में होंगे 6 बड़े टूर्नामेंट

लेखन आदर्श कुमार 10:41 am Nov 13, 202610:41 am

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सदस्यों की बाली में बैठक के बाद मौजूदा कार्यक्रम चक्र के बाद होने वाले वैश्विक टूर्नामेंटों के कैलेंडर को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मौजूदा चक्र 2031 में भारत और बांग्लादेश में होने वाले वनडे विश्व कप के साथ समाप्त होगा। क्रिकबज के अनुसार, इसके बाद 2032 से 2035 के बीच 4 सालों में 6 वैश्विक टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना तैयार की गई है। इनमें 8 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल होगी।