इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन ने 34 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतक लगाया था, जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला है।

बैंटन अब 628 रेटिंग अंको के साथ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे में उन्होंने 99 गेंदों में 121 रन बनाए थे, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

वहीं हैरी ब्रूक 4 पायदान के नुकसान के साथ चौथे स्थान पर पहुंचे हैं।