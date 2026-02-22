टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा नामीबिया क्रिकेट टीम का सफर?

सफर ऐसा रहा नामीबिया टीम का सफर नामीबिया ने अपने अभियान की शुरुआत नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ की, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए उसने 156 रन बनाए, लेकिन गेंदबाज लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके। नीदरलैंड ने सिर्फ 3 विकेट खोकर ही मैच जीत लिया। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने उसे 93 रन से करारी शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में उसे यूएई से 31 रन की हार मिली। वहीं, आखिरी मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 102 रन के बड़े अंतर से नामीबिया को हराया।

रन नामीबिया के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन नामीबिया के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन लॉरेन स्टीनकैंप ने बनाए। उनके बल्ले से 4 मैचों की 4 पारियों में 29 की औसत और 133.33 की स्ट्राइक रेट से 116 रन निकले। उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58 रन रहा। जान निकोल लॉफ्टी‑ईटन ने 4 पारियों में 22 की औसत और 120.54 की स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाए। उनके बल्ले से कोई अर्धशतक नहीं निकला और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 42 रन रहा।

विकेट इन गेंदबाजों का रहा अच्छा प्रदर्शन नामीबिया के लिए कप्तान इरास्मस ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने 4 मैचों की 4 पारियों में 11.85 की औसत के साथ 7 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.54 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 20 रन खर्च के 4 विकेट लेने का रहा। इरास्मस को छोड़कर नामीबिया का और कोई गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। विलेम माईबर्ग के खाते में 2 विकेट आए।

