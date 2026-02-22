टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

हेड-टू-हेड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2006 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 35 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 13 मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है और 21 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। विश्व कप में दोनों टीमें कुल 7 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें 5 में भारतीय टीम जीती है और 2 मुकाबले प्रोटियाज टीम ने अपने नाम किए हैं।

पिच कैसा रहता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। विश्व कप को देखते हुए यहां रनों से भरी हुई पिच पर मैच हो सकता है।

