टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा नीदरलैंड क्रिकेट टीम का सफर?

टी-20 विश्व कप 2026 में नीदरलैंड क्रिकेट टीम का सफर समाप्त हो गया है। स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में यह टीम ग्रुप-A में थी। टीम ने 4 मुकाबले खेले और सिर्फ 1 मुकाबले में नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ जीत मिली। नीदरलैंड सुपर-8 चरण में नहीं पहुंच सकी। साल 2024 के विश्व कप में भी नीदरलैंड की टीम ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि पूरे विश्व कप में उनका सफर कैसा रहा?

सफर ऐसा रहा नीदरलैंड का सफर नीदरलैंड ने पहला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला। जहां उसे 3 विकेट से हार मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड ने 147 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान 148/7 रन का स्कोर ही बना सकी। नामीबिया के खिलाफ टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। उसने 157 रन का लक्ष्य 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इसके बाद USA के खिलाफ उसे 93 रन और नीदरलैंड के खिलाफ 17 रन से हार मिली।

रन नीदरलैंड के इन बल्लेबाजों ने किया अच्छा प्रदर्शन नीदरलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बास डी लीडे ने बनाए। उनके बल्ले से 4 मैचों की 4 पारियों में 52.66 की उम्दा औसत और 139.82 की स्ट्राइक रेट से 158 रन निकले। उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71 रन रहा। वहीं, कप्तान एडवर्ड्स ने 4 पारियों में 30 की औसत और 145.16 की स्ट्राइक रेट से 90 रन बनाए। उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 37 रन रहा।

विकेट नीदरलैंड के इन गेंदबाजों का रहा अच्छा प्रदर्शन लोगान वैन बीक ने नीदरलैंड के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने 4 मैचों की 4 पारियों में 20.42 की शानदार औसत के साथ 7 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.53 की रही। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/56 का रहा। आर्यन दत्त ने 4 पारियों में 17.80 की औसत और 6.84 की इकॉनमी रेट से 5 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी 6.84 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/19 का रहा।