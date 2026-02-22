टी-20 विश्व कप 2026: डेविड मिलर ने भारत के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, ये बनाए रिकॉर्ड 

LOADING...
खबरें / खेलकूद की खबरें / टी-20 विश्व कप 2026: डेविड मिलर ने भारत के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, ये बनाए रिकॉर्ड 
डेविड मिलर ने धमाकेदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Feb 22, 2026
08:57 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के 43वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 63 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां और भारत के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने मात्र 26 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में मिलर के बल्ले से निकला यह तीसरा अर्धशतक है। ऐसे में आइए उनकी पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी

ऐसी रही मिलर की पारी और साझेदारी 

दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटके लगे और टीम के 3 बल्लेबाज महज 20 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिलर ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों के बीच 50 गेंदों में 97 रन की अहम साझेदारी हुई। ब्रेविस 45 रन बनाकर आउट हुए। मिलर ने सिर्फ 35 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 180 की रही। उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया।

रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने मिलर 

मिलर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 22 पारियों में 38 छक्के लगाए हैं। मिलर के अब 26 पारियों में 39 छक्के हो गए हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर निकोलस पूरन हैं, उन्होंने 20 पारियों में भारत के खिलाफ 20 छक्के लगाए थे। दासुन शनाका 30 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं।

रन

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 

मिलर भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 644 रन के साथ जोस बटलर इस सूची में पहले स्थान पर हैं। मिलर के अब 26 पारियों में 626 रन हो गए हैं। इस खिलाड़ी ने पूरन को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने भात के खिलाफ 20 पारियों में 592 रन बनाए थे। मैक्सवेल 576 रन के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

करियर

ऐसा रहा है मिलर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

मिलर ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2010 में खेला था। उन्होंने अब तक 137 मुकाबले खेले हैं और इसकी 121 पारियों में 34.27 की औसत से 2,776 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 106 रन रहा है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 31 मैच की 26 पारियों में 37.93 की औसत से 569 रन बनाए हैं।

