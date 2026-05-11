ICC की सालाना टीम रैंकिंग: वनडे में शीर्ष पर बरकरार भारतीय टीम

भारत

भारतीय टीम के हैं 118 अंक

पिछली सालाना की रैंकिंग में भारतीय टीम को एक अंक का नुकसान हुआ है। भारत के खाते में 118 अंक हैं। दक्षिण अफ्रीका 102 अंक के साथ चौथे और पाकिस्तान 98 अंक के साथ 5वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान को एक पायदान का नुकसान हुआ है। सालाना रैंकिंग अपडेट में मई 2025 के बाद खेले गए मैचों को पूरा वेटेज (100 प्रतिशत) दिया जाता है, जबकि पिछले 2 सालों के नतीजों को आधा वेटेज (50 प्रतिशत) दिया जाता है।