टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा आयरलैंड क्रिकेट टीम का सफर?

टी-20 विश्व कप 2026 में आयरलैंड क्रिकेट टीम का सफर समाप्त हो गया है। यह टीम ग्रुप-B में थी। टूर्नामेंट में आयरलैंड टीम ने 4 मुकाबले खेले, जिसमें से उसे सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली और 2 में हार का सामाना करना पड़ा। एक मुकाबला अनिर्णित रहा। टीम अपने ग्रुप में 3 अंक (+0.150) के साथ चौथे पायदान पर रही। हालांकि, उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। आइए विश्व कप में टीम का सफर जानते हैं।

रन आयरलैंड के इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन आयरलैंड के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन कप्तान लोर्कन टकर ने बनाए। उनके बल्ले से 3 मैचों की 3 पारियों में 69.50 की औसत और 144.79 की स्ट्राइक रेट से 139 रन निकले। उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94* रन रहा। जॉर्ज डॉकरेल ने 3 पारियों में 42.50 की औसत और 188.88 की स्ट्राइक रेट से 85 रन बनाए। उनके बल्ले से कोई अर्धशतक नहीं निकला और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन का रहा।

विकेट आयरलैंड के इन गेंदबाजों ने झटके सबसे ज्यादा विकेट आयरलैंड के लिए डॉकरेल ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 13.50 की औसत के साथ 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.00 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन खर्च के 2 विकेट लेने का रहा। इसी तरह बैरी मैकार्थी ने भी 3 मैचों में 27.25 की औसत से 4 विकेट अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 32 रन देकर 2 विकेट लेने का रहा।

