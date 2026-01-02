भारत-पाकिस्तान के बीच इस साल होंगे कम से कम 3 मुकाबले, जानिए कब और कहां

विश्व कप टी-20 विश्व कप 2026 में होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी-20 विश्व कप खेला जाएगा। इसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट के पहले चरण में 15 फरवरी को दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने होंगे और यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में तटस्थ स्थल के रूप में खेला जाएगा। यह मैच टूर्नामेंट के अंतिम चरण में दोनों टीमों के बीच दोबारा मैच का मंच भी तैयार करेगा।

अंडर-19 अंडर-19 वनडे विश्व कप में भी होगी भिड़ंत जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले अंडर-19 वनडे विश्व कप में भारत-पाकिस्तान को एक-दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान को क्रमशः ग्रुप A और B में रखा गया है, जिसका मतलब है कि वे लीग चरण और सुपर सिक्स में आमने सामने नहीं होंगे। हालांकि, सेमीफाइनल या फाइनल में दोनों के बीच मुकाबला होने की पूरी संभावना है और इसके एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी।

टक्कर महिला टी-20 विश्व कप में भी होगी टक्कर घरेलू वनडे विश्व कप में मिली सफलता के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम गर्मियों में इंग्लैंड का दौरा करेगी और टी-20 विश्व कप जीतने की उम्मीद रखेगी। यहां भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। दोनों टीमें 14 जून को बर्मिंघम के एडजबेस्टन में एक-दूसरे के खिलाफ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। हालांकि, इसके बाद अन्य टीमों के समीकरण के आधार पर दोनों टीमें टूर्नामेंट के अंतिम चरण में भी भिड़ सकती है।

एशियन गेम्स एशियन गेम्स में भी हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला इसी साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के एइचि और नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में भारत की पुरुष और महिला टीमें भी हिस्सा लेंगी। 2010, 2014 और 2022 के बाद क्रिकेट चौथी बार एशियन गेम्स का हिस्सा होगा। भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों का मौजूद चैंपियन है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम एक-एक मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी। यह ओलंपिक 2028 में क्रिकेट के लिए क्वालिफिकेशन साबित होगा।