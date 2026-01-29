टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

आंकड़े 3 संस्करणों में हिस्सा ले चुके हैं सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने पहली बार टी-20 विश्व कप 2021 में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने 3 संस्करणों (2021-24) में अब तक कुल 18 मैच खेले हैं, जिसकी 17 पारियों में 40 की औसत और 158.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 480 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक अपने नाम किए और उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रन रहा है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 46 चौके और 21 छक्के अपने नाम किए।

2024 2024 में कैसा रहा था सूर्यकुमार का प्रदर्शन? सूर्यकुमार ने 2024 के संस्करण में 8 पारियों में 28.42 की औसत और 135.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए थे। पिछले संस्करण में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 40 गेंदों में 47 रन बनाए थे। सूर्यकुमार ने अमेरिका और अफगानिस्तान के खिलाफ एक-एक अर्धशतक लगाए थे। वह फाइनल में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए थे।

आंकड़े बतौर कप्तान सूर्यकुमार का प्रदर्शन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सूर्यकुमार ने अब तक बतौर कप्तान 42 मैच खेले हैं, जिसकी 39 पारियों में उन्होंने 27.26 की औसत से 927 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। बिना कप्तानी के उन्होंने 61 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 43.40 की औसत और 168.17 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,040 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं।

