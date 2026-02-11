स्टीव स्मिथ का टी-20 विश्व कप में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

स्टीव स्मिथ का टी-20 विश्व कप में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श के टी-20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेने पर संशय की स्थिति है। वह आयरलैंड के खिलाफ मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ-साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने उनके कवर के तौर पर स्टीव स्मिथ को टीम में जोड़ा है। बता दें कि स्मिथ आखिरी बार टी-20 विश्व कप में 2022 में खेले थे। आइए उनके इस टूर्नामेंट में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया से 67 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं स्मिथ
स्मिथ लंबे समय से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नहीं खेले हैं। वह आखिरी बार फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। स्मिथ ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 67 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 24.86 की औसत और 125.45 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1,094 रन बनाए हैं। इस बीच वह 90 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं।
आंकड़े
टी-20 विश्व कप में स्मिथ के आंकड़े
टी-20 विश्व कप में स्मिथ अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 19 मैच खेले हैं, जिसमें 19.00 की औसत और 111.76 की स्ट्राइक रेट के साथ 190 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक (61*) लगाया है। टी-20 विश्व कप 2022 में स्मिथ सिर्फ एक मैच में खेले थे। अफगानिस्तान के खिलाफ उस मुकाबले में वह 4 रन बनाकर आउट हुए थे।
जानकारी
टी-20 विश्व कप 2021 का खिताब जीत चुके हैं स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में टी-20 विश्व कप का खिताब जीता था। उस संस्करण में स्मिथ ने 7 मैचों की 4 पारियो में 97.18 की स्ट्राइक रेट से कुल 69 रन बनाए थे। टी-20 विश्व कप इतिहास में उन्होंने 19 मैचों में 190 रन बनाए हैं।
आंकड़े
स्मिथ के टी-20 करियर पर एक नजर
कुल मिलाकर टी-20 क्रिकेट में इस अनुभवी बल्लेबाज ने 272 मैच खेले हैं, जिसमें 127.76 की स्ट्राइक रेट और 3 शतक की मदद से 6,242 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 शतक और 30 अर्धशतक लगाए हैं। टी-20 क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 125 रन रहा है। उन्होंने बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी सिक्सर्स की ओर से 6 पारियों में 59.80 की औसत के साथ 299 रन बनाए थे।