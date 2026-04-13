IPL में संजू सैमसन का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 22वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से 14 अप्रैल को होगा। एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले इस मैच में संजू सैमसन के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। दरअसल, वह IPL 2026 के पहले शतकवीर बने थे। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पिछले मैच में नाबाद 115 रन बनाए थे। इस बीच सैमसन के KKR के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन KKR के खिलाफ 22 मैच खेल चुके हैं सैमसन IPL में सैमसन ने KKR के खिलाफ 22 मैच खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 28.53 की औसत और 125.75 की स्ट्राइक रेट के साथ 542 रन बनाए हैं। इस टीम के खिलाफ वह कोई शतक नहीं लगा सके हैं। KKR के विरुद्ध इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 3 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 60 रन रहा है। वह KKR के खिलाफ 50 चौके और 18 छक्के लगा चुके हैं।

प्रदर्शन KKR के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ सैमसन का प्रदर्शन सैमसन का KKR के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा से 2 IPL मुकाबलों में सामना हुआ है, जिसमें वह 1 बार आउट हुए हैं। सैमसन ने उनके खिलाफ 12 गेंदों में 18 रन बनाए हैं। सुनील नरेन के खिलाफ उन्होंने 13 पारी में 82 गेंदों में 66 रन बनाए हैं और 3 बार आउट हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ सैमसन ने 3 पारियों में 23 गेंदों में 169.56 की स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए हैं और आउट नहीं हुए।

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