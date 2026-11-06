विजय हजारे ट्रॉफी में कैसा रहा है रोहित शर्मा का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

पिछले सीजन में रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मैचों में हिस्सा लिया था।

2018 के बाद टूर्नामेंट में यह उनकी लंबे अंतराल के बाद वापसी थी।

पहले मैच में उन्होंने सिक्किम के खिलाफ जोरदार शतक लगाया था। वह 94 गेंदों पर 155 रन (18 चौके और 9 छक्के) बनाकर आउट हुए थे।

इसके 2 दिन बाद उत्तराखंड के खिलाफ वह पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे।