जोस बटलर का घरेलू वनडे सीरीज में कैसा रहा है प्रदर्शन? हैरान करने वाले हैं आंकड़े

एक देश में न्यूनतम 2,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में बटलर की स्ट्राइक रेट सर्वाधिक है।

इंग्लैंड में बटलर की स्ट्राइक रेट 118.19 की है। किसी भी एक देश में इतने रनों के साथ यह किसी भी बल्लेबाज में सबसे अधिक है।

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड में 111.27 का स्ट्राइक रेट) ही एकमात्र ऐसे दूसरे बल्लेबाज हैं, जिनकी किसी एक देश में 2,000 से अधिक रन बनाते हुए 110 से अधिक स्ट्राइक रेट है।