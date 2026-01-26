टी-20 विश्व कप के इतिहास में जसप्रीत बुमराह का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी संस्करण में सूर्यकुमार यादव की अगुआई में अपनी चुनौती पेश करेगी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगे। वह भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी विश्व कप में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के सामने कठिन चुनौती पेश करना चाहेंगे। इस बीच बुमराह के टी-20 विश्व कप में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े विश्व कप में बुमराह का प्रदर्शन क्रिकइंफो के अनुसार, बुमराह अब तक टी-20 विश्व कप के तीन 3 संस्करणों (2016, 2021 और 2024) में खेल चुके हैं। वह पीठ की चोट के कारण 2022 के संस्करण में नहीं खेल पाए थे। इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने टूर्नामेंट में 18 मैचों में 14.30 की औसत से 26 विकेट लिए हैं। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.44) रही है। रविचंद्रन अश्विन (32) और अर्शदीप सिंह (27) उनसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं।

औसत बेमिसाल रहा है बुमराह का औसत बुमराह का इकॉनमी रेट 5.44 है, जो कम से कम 25 विश्व कप विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे अच्छा है। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट (5.93) इस मामले में 6 से कम इकॉनमी रेट वाले एकमात्र दूसरे तेज गेंदबाज हैं। टूर्नामेंट में 25 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में बुमराह का औसत (14.3) छठा सबसे अच्छा है। इस टूर्नामेंट में भारतीय स्टार ने 18 पारियों में गेंदबाजी की है। इनमें से 10 मैचों में उनकी इकॉनमी 4.8 से कम रही है।

2024 विश्व कप 2024 में बुमराह का प्रदर्शन बुमराह ने टी-20 विश्व कप 2024 के 8 मैचों में 8.26 की उम्दा औसत और 4.17 की बेहतरीन इकॉनमी रेट से 15 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने फाइनल में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका टीम के एनरिक नोर्खिया ने भी इस टूर्नामेंट में 9 मैच में 15 विकेट झटके थे। सबसे ज्यादा विकेट संयुक्त रूप से फजलहक फारूकी (17) और अर्शदीप सिंह (17) ने अपने नाम किए थे।

