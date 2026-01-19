भारत का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

LOADING...
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलने उतरेगी भारतीय टीम (तस्वीर: फाइल)

लेखन भारत शर्मा
Jan 19, 2026
09:11 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टी-20 विश्व कप 2026 से पहले यह दोनों के लिए तैयारी का आखिरी मौका होगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव विश्व कप पहले फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे। वहीं, न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर करेंगे। आइए जानते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा

ESPNक्रिकइंफो के अनुसार, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 25 मुकाबलों में से 14 में भारत और 10 में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। इसी तरह एक मैच अनिर्णित रहा है। साल 2023 में दोनों टीमों के बीच खेली गई आखिरी टी-20 सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड ने आखिरी बार 2019 में भारत के खिलाफ द्विपक्षीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीती थी।

प्रदर्शन

भारतीय सरजमीं पर कैसा रहा है न्यूजीलैंड का प्रदर्शन?

न्यूजीलैंड ने अब तक भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इनमें से 7 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि शेष 4 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं। कुल मिलाकर, भारत में खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड ने 7 में जीत और 8 में हार दर्ज की हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड ने तटस्थ स्थानों पर खेले गए 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के खिलाफ जीत दर्ज की है।

स्कोर

दोनों टीमों की बीच उच्चतम और न्यूनतम स्कोर

दोनों टीमों ने इस प्रारूप में एक-दूसरे के खिलाफ 3-3 बार 200+ के स्कोर बनाए हैं। न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2019 में वेलिंगटन में बनाया गया 219/6 का है। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का न्यूनतम स्कोर 66 रन है, जो उसने 2023 में अहमदाबाद में बनाया था। भारत का कीवी टीम के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 234/4 है, जो उसने 2023 में अहमदाबाद में बनाया था। भारत का न्यूनतम स्कोर 79 रन है, जो उसने 2016 में नागपुर में बनाया था।

रन-विकेट

रोहित शर्मा के नाम है सर्वाधिक रन

दोनों देशों के बीच सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज हैं। उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 17 मैचों में 6 अर्धशतकों की मदद से 511 रन बनाए हैं। कीवी टीम से कॉलिन मुनरो 12 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से 426 रन बनाने में सफल रहे हैं। गेंदबाजी में ईश सोढ़ी ने 20 मैचों में 25 विकेट चटकाए हैं। भारत से जसप्रीत बुमराह ने 10 मैचों में 12 विकेट झटके हैं।

