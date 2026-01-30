टी-20 विश्व कप के इतिहास में हार्दिक पांड्या का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था, जिसमें हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय ऑलराउंडर ने पिछले संस्करण के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दबाव की घड़ी में उम्दा गेंदबाजी की थी। वह 7 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी संस्करण में भी नजर आएंगे। इस बीच पांड्या के टी-20 विश्व कप में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन पांड्या का टी-20 विश्व कप में प्रदर्शन पांड्या ने पिछले 4 टी-20 विश्व कप संस्करण में कुल 24 मैच खेले हैं, जिसकी 16 पारियों में उन्होंने 29.75 की औसत और 142.23 की स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 21.66 की औसत और 8.52 की इकॉनमी रेट के साथ 24 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20 रन देते हुए 2 विकेट लेना रहा।

2024 पिछले संस्करण में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन पांड्या ने टी-20 विश्व कप 2024 में बल्लेबाजी में 8 पारियों में 48.00 की औसत और 151.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 144 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 8 पारियों में 17.36 की औसत और 7.64 की इकॉनमी रेट के साथ 11 विकेट लिए थे। उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 ओवर में 20 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे।

रिकॉर्ड सेमीफाइनल में पांड्या बना चुके हैं ये रिकॉर्ड टी-20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में पांड्या ने 33 गेंदों पर शानदार 63 रन बनाए थे। यह टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल या फाइनल मैच में पांचवें या उससे निचले नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले किसी बल्लेबाज का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है। पांड्या यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली के साथ साझा करते हैं, जिन्होंने 2012 के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 63 रन बनाए थे।

