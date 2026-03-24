IPL इतिहास में MI के खिलाफ CSK का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

IPL इतिहास में MI के खिलाफ CSK का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) सबसे सफल टीमें हैं। इन दोनों टीमों ने 5-5 खिताब जीते हैं। अब IPL 2026 में MI की टीम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलेगी, जबकि CSK की टीम रुतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में अपनी चुनौती पेश करेगी। इस बीच IPL के इतिहास में एक-दूसरे के खिलाफ दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
CSK के खिलाफ MI का पलड़ा रहा है भारी
CSK के खिलाफ मुकाबलों में MI का पलड़ा भारी रहा है। IPL में अब तक दोनों टीमें कुल 39 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 21 में MI ने जीत दर्ज की है और 18 मैच CSK ने अपने नाम किए हैं। IPL 2025 में CSK और MI की टीम 2 बार भिड़ी थी और 1-1 मैच दोनों टीमें ने जीते थे। दोनों टीमों की आपसी भिड़ंत में सर्वोच्च स्कोर MI (219) ने बनाया है।
MI
MI से इन खिलाड़ियों ने किया है उम्दा प्रदर्शन
CSK के खिलाफ MI की मौजूदा टीम से रोहित शर्मा ने 36 मैचों में 31.35 की औसत और 130.99 की स्ट्राइक रेट से 972 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 105 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने इस टीम के खिलाफ 17 पारियों में 29.13 की औसत से 437 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अनुभवी जसप्रीत बुमराह ने CSK के विरुद्ध 7.57 की इकॉनमी रेट से 14 विकेट चटकाए हैं।
CSK
MI के खिलाफ CSK के इन खिलाड़ियों ने किया है अच्छा प्रदर्शन
महेंद्र सिंह धोनी ने MI के खिलाफ 38 पारियों में 130.62 की स्ट्राइक रेट से 772 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63* रन रहा है। इस बार CSK की जर्सी में नजर आने वाले संजू सैमसन ने MI के विरुद्ध 140.74 की स्ट्राइक रेट से 601 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में खलील अहमद ने 21.16 की औसत से MI के खिलाफ 12 विकेट अपने नाम किए हैं।
2025
IPL 2025 में दोनों टीमों की भिड़ंत
पिछले सीजन में दोनों टीमें अपने पहले मैच में एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने थी, जिसे CSK ने 4 विकेट से जीता था। उस मैच में CSK से नूर अहमद ने 4 विकेट और बल्लेबाजी में गायकवाड़ ने अर्धशतक लगाया था। इसके बाद दोनों टीमें वानखेड़े स्टेडियम में आपस में भिड़ी थी, जिसे MI ने 9 विकेट से अपने नाम किया था। उस मुकाबले में MI से रोहित (76) और सूर्यकुमार (68) ने अर्धशतक लगाते हुए जीत दिलाई थी।