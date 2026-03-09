टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

बीते रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। सूर्यकुमार यादव तीसरे ऐसे भारतीय कप्तान बने, जिनके नेतृत्व में टीम ने ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता। वह अब महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की सूची में शामिल हुए। बता दें कि धोनी ने 2007 में और रोहित ने 2024 में कप्तानी करते हुए खिताब जिताया था। इस बीच 2026 में सूर्यकुमार के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन ऐसा रहा सूर्यकुमार का प्रदर्शन सूर्यकुमार ने टी-20 विश्व कप 2026 में 9 पारियों में 30.25 की औसत और 136.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 242 रन बनाए। इस बीच वह सिर्फ एक पारी में अर्धशतक लगा सके। उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत में अच्छी पारी खेली थी, लेकिन वह आखिरी मैचों के दौरान बड़ी पारी नहीं खेल सके। सूर्यकुमार ने इस विश्व कप मे क्रमशः 84*, 12, 32, 34, 18, 33 18, 11 और 0 रन के स्कोर बनाए हैं।

जानकारी फाइनल में शून्य पर आउट हुए सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ निराश किया और वह पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हुए। इससे पहले सेमीफाइनल में भी उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए थे।

आंकड़े टी-20 विश्व कप के 4 संस्करणों में हिस्सा ले चुके हैं सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने पहली बार टी-20 विश्व कप 2021 में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने 4 संस्करणों (2021-26) में अब तक कुल 27 मैच खेले हैं, जिसकी 26 पारियों में 36.10 की औसत और 150.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 722 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 अर्धशतक अपने नाम किए और उनका सर्वोच्च स्कोर 84* रन रहा है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 67 चौके और 31 छक्के अपने नाम किए।

कप्तानी सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने इस संस्करण में हारा सिर्फ एक मैच सूर्यकुमार ने टी-20 विश्व कप 2026 में कुल 9 मैचों में टीम की कमान संभाली, जिसमें से 8 में टीम को जीत मिली और एक मैच में हार का सामना किया। क्रिकइंफो के मुताबिक, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सूर्यकुमार ने अब तक कुल 52 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 40 में टीम को जीत मिली और 8 में हार का सामना किया। इस बीच 2 मैच टाई रहे और 2 ही मुकाबले बेनतीजा भी रहे।