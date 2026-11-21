CSK के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में जहीर ने कहा, "हां, व्यक्तिगत रूप से यह मेरे लिए अप्रत्याशित था जब धोनी ने बेहद सहज तरीके से इसका जिक्र किया। जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें इस पर कोई बड़ी खबर बनाना पसंद नहीं है।"

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक सामान्य चर्चा के दौरान हुआ, जहां उन्होंने सहजता से कहा कि, 'ठीक है, बस इतना ही, अब नीलामी में जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त पैसे होंगे।"