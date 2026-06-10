इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स नाइट क्लब विवाद में फंस गए हैं

इंग्लैंड के खिलाड़ी नाइट क्लब में शराब पीने के बाद किस तरह विवाद में पड़े?

लेखन भारत शर्मा 10:32 am Jun 10, 202610:32 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। ताजा मामला चेल्सी के एक नाइट क्लब में देर रात हुए झगड़े का है। यह घटना तब घटी जब उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 115 रनों की जीत का जश्न साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन और इंग्लैंड के कुछ अंतरराष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ियों के साथ मनाया। हालांकि, बाद में क्लब के VIP क्षेत्र में टेबलों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया।