ईशान किशन के टी-20 क्रिकेट में नंबर-3 पर खेलते हुए कैसे हैं आंकड़े?

ईशान किशन के टी-20 क्रिकेट में नंबर-3 पर खेलते हुए कैसे हैं आंकड़े?
क्या है खबर?
भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में ईशान किशन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे। यह फैसला तिलक वर्मा के सीरीज के पहले 3 मैचों से बाहर होने के बाद लिया गया है। खास बात यह है कि ईशान ने नवंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है। ऐसे में आइए उनके नंबर-3 के आंकड़ों के बारे में जानते हैं।
आंकड़े
कुछ खास नहीं रहा है ईशान का प्रदर्शन
ESPNcricinfo के अनुसार, ईशान ने नंबर-3 पर 26 पारियों में 26.91 की औसत से 646 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 137.15 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उन्होंने इस पोजीशन पर 5 बार 50+ के स्कोर बनाए बनाए हैं, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बनाया गया शतक (106*) भी शामिल है। उन्होंने ओपनिंग करते हुए और नंबर-4 पर खेलते हुए दोनों जगह 28 से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं।
जानकारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कैसे हैं आंकड़े?
नंबर-3 पर खेलते हुए 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ईशान ने 28.50 की औसत से 114 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 134.11 है। कुल मिलाकर 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 25.67 की औसत से 796 रन बनाए हैं।
हालिया फॉर्म
कैसी है ईशान की हालिया फॉर्म?
हाल ही में समाप्त हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में झारखंड की कप्तानी करते हुए ईशान ने अपनी टीम को टूर्नामेंट विजेता बनाया है। जिसके दम पर उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 27, 15, 113*, 93, 21, 2, 47, 63, 35 और 101 के स्कोर बनाए। वह इस सीजन में 500 रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। उन्होंने 57.44 की औसत से 517 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 197.32 का रहा।