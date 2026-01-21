ईशान किशन के टी-20 क्रिकेट में नंबर-3 पर खेलते हुए कैसे हैं आंकड़े?

आंकड़े कुछ खास नहीं रहा है ईशान का प्रदर्शन ESPNcricinfo के अनुसार, ईशान ने नंबर-3 पर 26 पारियों में 26.91 की औसत से 646 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 137.15 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उन्होंने इस पोजीशन पर 5 बार 50+ के स्कोर बनाए बनाए हैं, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बनाया गया शतक (106*) भी शामिल है। उन्होंने ओपनिंग करते हुए और नंबर-4 पर खेलते हुए दोनों जगह 28 से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं।

जानकारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कैसे हैं आंकड़े? नंबर-3 पर खेलते हुए 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ईशान ने 28.50 की औसत से 114 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 134.11 है। कुल मिलाकर 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 25.67 की औसत से 796 रन बनाए हैं।

