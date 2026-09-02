भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर क्रुणाल पांड्या ने दी प्रतिक्रिया, बोले- उम्मीद जिंदा है
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या हाल ही में राष्ट्रीय टीम में संभावित वापसी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा टीम घोषित किए जाने के बाद क्रुणाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, 'उम्मीद अभी भी जिंदा है।' उनकी इस पोस्ट से संकेत मिलता है कि टीम में जगह नहीं मिलने के बावजूद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर अब भी आशावान हैं।
प्रदर्शन
शानदार IPL सीजन के बाद टीम में वापसी की दौड़ में थे क्रुणाल
क्रुणाल ने आखिरी बार 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि, 2026 के IPL में शानदार प्रदर्शन के कारण वह अब भी चयनकर्ताओं की नजर में बने हुए हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए उन्होंने 14 विकेट लिए और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में अपनी उपयोगिता साबित की।
लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें भारतीय टीम में जगह का मजबूत दावेदार माना जा रहा था।
आंकड़े
क्रुणाल के करियर पर एक नजर
अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में क्रुणाल ने भारत के लिए 5 वनडे और 19 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
इन 24 मैचों में उन्होंने 254 रन बनाए हैं और गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट लिए हैं।
करीब 5 वर्षों से भारत के लिए नहीं खेलने के बावजूद वह IPL में लगातार अहम खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने IPL में 133.82 की स्ट्राइक रेट से 1,982 रन बनाए हैं और 7.57 की इकॉनमी रेट से 107 विकेट लिए हैं।
टीम
अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारत की टीम
अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है।
जसप्रीत बुमराह को भी टीम में जगह मिली है, लेकिन उनका चयन फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन है।
सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे।