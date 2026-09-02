भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर क्रुणाल पांड्या ने दी प्रतिक्रिया, बोले- उम्मीद जिंदा है

अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में क्रुणाल ने भारत के लिए 5 वनडे और 19 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

इन 24 मैचों में उन्होंने 254 रन बनाए हैं और गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट लिए हैं।

करीब 5 वर्षों से भारत के लिए नहीं खेलने के बावजूद वह IPL में लगातार अहम खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने IPL में 133.82 की स्ट्राइक रेट से 1,982 रन बनाए हैं और 7.57 की इकॉनमी रेट से 107 विकेट लिए हैं।