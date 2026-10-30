हांगकांग सिक्सेस 2026: पाकिस्तान ने क्रुणाल पांड्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हराया

नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए शशांक सिंह 11 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। वह 2 चौके और 5 छक्के लगाकर आउट हुए।

पाकिस्तान की ओर से अब्दुल समद ने अपने इकलौते ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ख्वाजा नाफे ने 12 गेंदों में 41 रन की पारी खेली।

कप्तान अब्बास अफरीदी ने 8 गेंदों में 35 रन बनाकर जीत दिलाई।